高市峰南里「里我回收做伙行」 社區煥然一新
高市鼓山區峰南里長王宋金花今年配合環保局及鼓山區公所推動「里我回收做伙行」資源回收工作，除加強資源回收設施暨美化外，也陸續招募更多里民參加志工，利用週休假日清除社區髒亂處；經志工們攜手合作、同心協力清掃後，社區煥然一新。
「清掃時發現有一些資源回收物，須加以分類回收！」里長王宋金花隨即帶領，這群熱心的志工們利用里辦公處旁，社區林先生夫婦無償提供的空地規劃為峰南里資源回收站，定期利用周休假日回收外，並輔導里內低收入戶的拾荒者來協助整理分類工作，將能變賣的資源回收品交由媒合拾荒者變賣，多少補貼收入，改善他們生活。
王宋金花說，資源回收做環保，愛護地球真美好，瓶瓶罐罐都是寶，資源回收無限好；這樣的過程也算是讓志工們無形中做了一件善事，如此結合環保、滅蚊、資源回收等工作，不但使里內環境清潔美化、孳生源減少、垃圾源頭減量，可說是一舉數得，達成「里我回收做伙行」，為善的美好回憶。
(中時)
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