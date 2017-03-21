高市燕巢兩機車碰撞 男騎士送醫不治

燕巢高鐵總機廠前高架下道路發生死亡車禍。(郭韋綺翻攝)

燕巢高鐵總機廠前高架下道路發生死亡車禍。(郭韋綺翻攝)

今(21)天中午12時許，高市燕巢區高鐵總機廠前高架下道路發生一起死亡車禍，19歲楊姓男子騎車經過總廠路口時，與另一輛騎車從鳳梨田產業道路轉出來的60歲吳姓婦人發生碰撞，楊男彈飛撞上中央分隔島，到院前已無生命跡象。

警方初判兩車肇禍原因，可能行經路口未禮讓加上車速過快釀禍，詳細事故原因仍有待調查釐清。

(中時)