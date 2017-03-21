保德信志工，青少年菁英、南投高商受表揚

南投縣副縣長陳正昇（右2），頒獎表揚獲獎的保德信志工。（廖志晃攝）

「保德信青少年志工菁英獎」得主揭曉，南投高商顏福生、吳昱瑱，竹山高中蔡幸諭，榮獲全國僅120名的「奉獻獎」殊榮；南投高商蟬聯服務教育楷模獎，副縣長陳正昇頒獎表揚得主，並感謝保德信青少年基金會為社會帶來溫暖。

陳正昇讚揚3位奉獻獎得主及南投高商師生，在課業之餘，從事志願服務工作，犧牲自己的時間奉獻給社會，投入老人、兒童、社區照顧等工作，希望他們的以身作則，吸引更多國高中生，加入志工服務的行列，帶給社會更和平、溫暖的力量。

保德信青少年基金會秘書長杜立賢指出，青少年志工菁英獎1995年於美國創立，台灣從2000年開始舉辦，邁入第17年，今年報名人數高達5050人；除表彰從事志願服務有成就的青少年，也讓青少年經由服務過程發現自身的價值，並進而影響同儕投入志願服務。

南投高商再度獲得服務教育楷模獎，該校發起「一社團一志工」，鼓勵學生在參與社團發展興趣同時，不忘奉獻、回饋社會，例如吉他社及舞蹈社便發起義演募發票的行動；烘焙社、創意拼布社、創意氣球社等則透過作品義賣，將所得捐助社福團體。

竹山高中蔡幸諭從國中開始投入志願服務，參與幼兒服務營隊及淨灘活動；為協助玫瑰啟能中心籌措搬遷經費，更獨力籌畫「一朵玫瑰．一把愛」義賣，邀請全校師生響應，未來要讀社工系，繼續幫助弱勢族群。

南投高商顏福生，長期投入宗教文化推廣，擔任紫南宮青少年志工團副團長，也參與社區長者關懷服務，支援當地醫院到府健康檢查服務；他說非常開心獲獎，努力的成果獲得大家的肯定，帶給他前進的力量，將繼續投入志願服務工作。

南投高商吳昱瑱，投入創世基金會，協助募款已超過2年，並積極參與學校附近公益活動，如青年返鄉協會、仁愛之家、早療機構、國小課輔營等；她希望將愛繼續傳遞下去，讓弱勢族群都能健康快樂的生活。

(中時)