高雄漢神巨蛋跳電 民眾摸黑逛街

漢神巨蛋今天下午跳電，館方啟動緊急照明，但光線仍相當微弱。（柯宗緯攝）

漢神巨蛋今天下午跳電，館方啟動緊急照明，但光線仍相當微弱。（柯宗緯攝）

高雄百貨龍頭漢神巨蛋今天下午1點半傳出跳電，民眾摸黑逛街，館方緊急啟動照明設備，但僅有微弱光線。漢神表示，疑似總電源開關故障，已通知廠商前來修復，所幸當時無人受困電梯，目前已停電2個多小時了，但狀況尚未排除。

(中時)