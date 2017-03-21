2017亞太教育者年會 助高教國際化

2017亞太教育者年會今天在高雄揭幕。（教育部提供）

2017年亞太教育者年會，今天在高雄展覽館揭幕，來自30國約1600名國際教育工作人員參與。教育部次長姚立德表示，這是台灣自2011年後第2次爭取到主辦權，由國立中山大學主辦，對台灣推展高等教育國際化意義重大。

姚立德提及，亞洲學生為目前世界各國積極爭取的學生來源，因此每年年會除亞洲國家外，也吸引歐美多國的參與，而培養學生國際視野更是各國都在推行的重點工作，年會正是提供世界各國教育者交流的重要平台，而台灣更應致力教育國際化的深度及廣度。

台灣各大學院校參與本年會已行之有年，在教育部委託下，由財團法人高等教育國際合作基金會籌組聯合參展活動，計有24所大專院校參展，63位校長、副校長或國際事務主管及人員參與，攤位主題為「Study in Taiwan」，以國家館的概念整體行銷臺灣高教形象。

2017年年會主題為「新時代、新視野、新境界：高等教育在亞太」，年會期間安排不同主題講座，供與會者聆聽及參與討論，本次共有教育部與南台科技大學、台灣大學、交通大學及高教基金會等單位發表12場講座及3場工作坊，足見大專校院利用年會期間展現我國高等教育的能量與優勢。

為歡迎遠道而來的各國貴賓，開幕當天由高教基金會辦理「Taiwan Night」，台灣校方邀請國外姊妹校以輕鬆的方式交流，教育部也藉此與來自印尼、泰國教育官員會面及交換意見，祖韻文化樂舞團也受邀表演展現藝術迎賓帶動氣氛，讓200多位賓客感受臺灣原味濃厚的原住民舞蹈。

為配合新南向政策，教育部部派駐東南亞國家教育組積極洽邀東南亞國家教育官員參與年會，以增加雙方合作及交流機會。今年泰國高教署副署長邦帝·提琶孔率6所大學，及印尼科研暨高等教育部機構合作司長多鐸率16所大學校長及國際教育事務等代表來台，有助於我國推動「新南向」政策。

(中時)