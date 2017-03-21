重慶輕軌穿越高樓住宅 外媒驚：令人難以置信
大陸重慶市的交通運輸遷就地形因素，經常形成有趣的景觀。其中，重慶輕軌2號線「李子壩站」位於重慶市渝中區一處民宅的6樓和7樓，李子壩站與這棟樓是同時設計、修建的，這座車站屬側式站台，是全線唯一的樓中站。其特殊的景觀近日更吸引許多外媒報導，直呼「令人難以置信」。
據陸媒報導指出，李子壩站設計團隊負責人葉天義表示，整個設計過程花了兩年，2號線穿越的這棟樓，1樓至5樓是商舖，9樓至19樓是住宅，中間6樓至8樓是軌道交通區域。其中，6樓是站廳，7樓是設備層，8樓是站台層，每層面積約3500平方米，空高約3.6米，列車穿越的長度有132米。
至於安全問題，在6根輕軌柱子與樓房建築之間，有20厘米的安全距離，所以輕軌的運營不會帶來樓棟的震動。此外，托舉軌道的柱子看不見，而是埋在下層的房子裡。從大樓第一層算起，軌道有6根托舉柱子，每根長約22米。而樓棟的柱子約有90多根，每根高度69米，與輕軌的柱子並不在一起。
該報導也指出輕軌採用低噪聲和低振動設備，車輪為充氣體橡膠輪胎，並由空氣彈簧支持整個車體，運行時噪音僅60分貝，遠遠低於城區交通幹線的噪聲平均聲級75.8分貝。
該段輕軌穿越民宅的奇特景象引起《每日郵報》、《英國每日電訊報》、《鏡報》、《太陽報》等外媒注意，直呼該景象令人難以置信。
(中時電子報)
文章來源：Incredible images show Chinese train that speeds straight THROUGH a block of flats because of lack of space
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