馬雅舒罕見發微博 混血雙寶萌翻了
吳奇隆前妻馬雅舒2010年和澳籍老公James再婚，育有一對混血兒女，不過個性低調的她，鮮少曝光婚後生活，不過近日她將上真人秀《媽媽是超人2》，才終於更新微博。
馬雅舒婚後就把微博關閉，直到2013年劉詩詩和吳奇隆傳戀情，讓她再次被牽扯，她無奈在微博發聲明澄清，否認有拿100萬人民幣和6棟千萬豪宅當贍養費，之後就又消失，直到最近將上真人秀《媽媽是超人2》，她才更新微博。
她也罕見曬出女兒米雅與兒子愛登的萌照，預告會帶雙寶上節目，只見他們混血五官像極洋娃娃，網友看了超驚艷，她的老公也將在節目中露臉。
(中時電子報)
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