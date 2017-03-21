馬雅舒罕見發微博 混血雙寶萌翻了

馬雅舒將帶一雙兒女和老公現身《媽媽是超人2》。(圖／翻攝自媽媽是超人微博)

馬雅舒罕見曬混血雙寶。(圖／翻攝自馬雅舒微博)

吳奇隆前妻馬雅舒2010年和澳籍老公James再婚，育有一對混血兒女，不過個性低調的她，鮮少曝光婚後生活，不過近日她將上真人秀《媽媽是超人2》，才終於更新微博。

馬雅舒婚後就把微博關閉，直到2013年劉詩詩和吳奇隆傳戀情，讓她再次被牽扯，她無奈在微博發聲明澄清，否認有拿100萬人民幣和6棟千萬豪宅當贍養費，之後就又消失，直到最近將上真人秀《媽媽是超人2》，她才更新微博。

她也罕見曬出女兒米雅與兒子愛登的萌照，預告會帶雙寶上節目，只見他們混血五官像極洋娃娃，網友看了超驚艷，她的老公也將在節目中露臉。

(中時電子報)