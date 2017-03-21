俄國研發隨環境變色偽裝技術 類似隱身斗蓬

俄國研發單位宣稱，正在研發可依環境變色的偽裝材料。(圖/scitechdaily)

俄國高科技研發單位正在開發一種戰場偽裝材料，宣稱具有類似隱身的效果，可以改變顏色和模仿複雜的圖案，甚至能夠模擬風中舞動的葉子的模樣，以達到融入環境的效果。

俄國塔斯社報導，這種創新材料是國營研發集團俄羅斯電子公司（Ruselectronics）所屬的莫斯科中央科研工藝研究所(Technomash)所研發，據該科技公司的發言人介紹，這種偽裝科技類似電子螢幕，不過材質是特殊的合成材料，質地柔軟可覆在各種物件上，利用電子脈衝能夠改變顏色和明暗程度，變成近似週遭環境的模樣，目前偽裝材料與控制系統的原型，已經在實驗室裡得到初步的成功。

發言人伊果·克洛奇科(Igor Klochko)說：「這種合成材料可以矇騙偵察和導航，並不是單純的電磁與熱能的干擾，而是一種高明的視覺偽裝。」

他補充說，這種科技也可以應用在一般民用，比如不傷眼的薄型顯示器，對於穿戴式的行動通訊設備的研也有指標的意義。

(中時電子報)