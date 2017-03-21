老婦人想回家 警民合作平安送返
頭份市民溫國安昨晚開車行經頭份市下公園附近，發現1名老婦人獨自走在頭份工業區中華路上，當時車流量大且車快，相當危險。
溫男開車跟隨老婦人，擋住後方急駛車輛，跟老婦人說要載她回家，但老婦人仍執意走回竹南鎮海口家，他只好報警請警方協助。
頭份派出所警員黃吉田獲報後前往協助，與溫姓市民一起說服老婦人返家，員警以巡邏車將老婦再回頭份市護理之家。
警方調查，80多歲的王姓老婦有失智，因想回竹南鎮海口家中，獨自從護理之家溜出，還好警民聯手合作，避免老婦人在路上發生危險。
頭份警分局長林振明表示，為民服務是警察職責之一，呼籲民眾發現類似情形趕緊撥打110報警。
(中時)
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