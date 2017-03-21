媽祖遶境也做環保，中市環保局辦回收兌換

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媽祖遶境響應低碳，台中市環保局舉辦回收兌換活動。（盧金足攝）

台中市環保局副局長吳東燿表示，媽祖遶境期間為響應低碳，市府於大甲地區架設3台簡易式空氣品質監測儀，為空氣品質把關。（盧金足攝）

遶境期間將有約3000多名環保志工投入環境清潔，以迅速恢復市容。（盧金足攝）

有業者發研發LED香，一樣有光點，但不會造成空氣汙染，以泡麵代金，拜完可以食用做功德，拜媽祖有「麵」子。（盧金足攝）

「三月瘋媽祖，也要拚環保！」台中市府環保局在媽祖遶境時，在大甲鎮瀾宮到彰化交界長達30多公里遶境路線，每500公尺就設置1個垃圾桶，將有3000多名志工投入環境清潔，今年還有業者發研發LED香，一樣有光點，但不會造成空氣汙染，研發以泡麵代金，拜完可以食用做功德，拜媽祖有「麵」子。

環保局配合媽祖遶境活動，將於3月24日起在大甲、沙鹿、大肚、清水、外埔等地辦理5場資源回收兌換及宣傳活動，只要持廢紙容器、廢電池、光碟片等回收物，就可兌換阿罩霧培養土、洗晶皂、手持口袋扇宣導品，數量有限，換完為止。

環保局副局長吳東燿表示，媽祖遶境期間為響應低碳，市府於大甲地區架設3台簡易式空氣品質監測儀，及1台移動式空氣品質監測車全程監控，監控數據將作為空品管制策略參考；此外，遶境期間也將有約3000多名環保志工投入環境清潔，以迅速恢復市容。

為鼓勵資源回收，環保局開辦5場回收兌換及宣傳活動，首場於3月24日在大甲衛生所旁廣場辦理，3月25日在沙鹿青山宮和大肚永和宮，4月1日在清水朝興宮，4月2日則在外埔無極三清總道院。

民眾只要持廢紙容器、保麗龍生鮮托盤、廢電池、光碟片、廢平板電腦或廢手機等回收物，即可兌換阿罩霧培養土、洗晶皂、手持口袋扇、環保洗衣粉、不鏽鋼保鮮碗或環保手機袋等多項宣導品，每人每種宣導品限換1個，數量有限，換完為止；此外，自備餐具的信眾，也將送宣導品，每人限送1份。

環保局長白智榮呼籲，遶境期間沿線宮廟、點心站及信眾響應環保「8撇步」、減量回收「10招式」，為環境盡一份心力，「8撇步」包括設置垃圾桶、資源回收桶及廚餘桶、提供重複清洗碗筷杯、供應適量餐點、不用杯水及瓶裝水、專人指導做分類、不提供塑膠提袋、使用環保鞭炮、以米代金等。

「10招式」包括自備碗筷、減少廚餘、自備水壺、隨身攜帶手帕毛巾、自備盥洗用具、自備購物袋、垃圾不落地、分類回收、使用環保電池、減少使用香與金紙等。

(中時)