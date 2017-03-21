龍洞佛祖崖邊釣魚 男子遭大浪拍入海

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男釣客落海新北消防出動救援。(黃靖惠翻攝)

新北市消防局今天下午2時許獲報，指稱40多歲男子於貢寮區龍洞佛祖崖邊釣魚，被突如其來的大浪拍打入海，所幸男子身上穿救生衣，還有抱著冰箱，目前漂浮於海面載浮載沉，距離岸邊大約50公尺，新北消防第六大隊立即派遣船艇及直升機前往救援。

(中時)