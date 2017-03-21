大陸微影時代入股派拉蒙 獲《攻殼機動隊》10％票房分紅

《攻殼機動隊》有大陸資本加入。（取自新浪微博＠時光網）

大陸資本搶進好萊塢再下一城，大陸3大票務平台之一的微影時代，透過旗下的香港微影銀河有限公司與派拉蒙影業合作，以購買少量派拉蒙股份的方式，投資改編自日本經典動漫，由史嘉蕾喬韓森主演、皮魯‧艾斯貝克、麥可•彼特、北野武和茱麗葉•畢諾許等人主演的《攻殼機動隊Ghost in the Shell》。

該片上映預計3月31日於全球上映，4月7日在大陸上映，微影時代不僅公司Logo將以「聯合出品」名義出現在片尾，也可獲得該片全球票房利潤的10%。

微影時代之前也曾與派拉蒙合作馮迪索與甄子丹主演的《限制級戰警：重返極限》（陸名《極限特工3：終極回歸》），曾創造11.2億元人民幣、約新台幣50.176億元全球票房佳績。

(旺報)