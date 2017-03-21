數位建設特別預算 8年新增460億

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行政院今天公布前瞻基礎建設計畫中的數位建設相關內容，預計8年新增特別預算新台幣460.56億元，計畫擴大寬頻覆蓋、縮短城鄉差距，也預計2020年達成5G，建構「萬物可聯」的物聯網路等。

行政院今天舉行「前瞻基礎建設計畫記者會（數位建設）」，會中初步公布數位建設5大內容，第一大項為「數位建設為資安」，包括推動寬頻聯網，將打造全國兆位元級接取寬頻涵蓋率90%，並強化政府資安防護及建設、強化救災型通訊建置、建立公教體系雲端等。

國家發展委員會主任委員陳添枝表示，未來擴大建置寬頻網路，民間業者的參與會比政府還大，相關部會初步估計，相關投資約460億元，將可帶動民間投資2380億元，有很強的槓桿效果。

國家通訊傳播委員會副主委翁柏宗則表示，預計台灣在2020年會建立5G網路，目前已加緊準備；而物聯網（IoT）也是接下來發展重點，「未來世界應該是萬物可聯」。

前瞻基礎建設計畫第二大項為數位建設寬頻要人權。包括保障弱勢族群的寬頻使用權及雲端資源，提升偏鄉網路品質、普及國民寬頻上網服務。政務委員唐鳳表示，兆位元級網路是未來必然邁入的趨勢，但發展過程中不能把偏鄉留在後面，因此，提升偏鄉的網路權是未來數位發展的重點之一。

第三大項為數位建設文創新媒體。包括發展數位文創普及高畫質服務，希望帶動文創成為兆元級產業，並增加國家文化記憶庫數位應用、推動超高畫質示範應用中心及新媒體跨平台產製。

第四為數位建設服務一點通，包括建構開放政府及智慧城鄉服務，體感科技FunTech基地、建構民生公共物聯網等。

前瞻基礎建設計畫第五大項為數位建設創新人才力。包括讓國民享有數位創新學習環境、建置校園智慧網路建置、強化數位教學環境、建構雲端及大數據平台、自研自製高階儀器設備與服務平台、園區智慧機器人創新自造基地。

政委吳政忠表示，過去台灣資通訊科技比較偏重硬體，這次的數位建設計畫，政府希望結合內容、硬體及軟體，未來推廣智慧機器人、無人車等，硬體外還需要內容，加上隨之而來的應用服務，才是這次數位建設重點。

至於建置民生公共物聯網，唐鳳則舉例，如現有的空氣品質監測、地震監測網等，過去都由各部門提供各自的資訊服務，難以串連發揮更大效益，建置民生公共物聯網後，民眾可以享有整合過的「一站式」服務，一次取得所有資訊，也可以藉此發揮出更多應用。

教育部次長林騰蛟則表示，部分特別預算可彌補目前教育經費不足的部份。他舉例，目前學校電腦普遍老舊，網路速度也慢，透過特別預算，可望提高學校的電腦更新率及加快光纖、無線網路的建置。

這場記者會由行政院發言人徐國勇主持，政委吳政忠、唐鳳、國家發展委員會主委陳添枝、科技部部長陳良基、內政部次長邱昌嶽、經濟部次長沈榮津、教育部次長林騰蛟、文化部次長李連權、衛福部次長呂寶靜及國家通訊傳播委員會副主委翁柏宗出席。1060321

(中央社)