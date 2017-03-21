頭痛高燒無鼻水 4症狀恐是恙蟲搞鬼
今年冬天氣溫偏高，3個月來恙蟲病個案高達66例，創下5年同期新高，疾管署今表示，如高燒不退、頭痛欲裂卻沒有流鼻水、喉嚨痛，加上有黑色焦疤，當心是恙蟲病作祟。
根據疾管署統計資料，今年截至3月19日，恙蟲病已達66例，感染地以花蓮縣27例最多，其次是台東縣10例、屏東縣6例，其中新增2起群聚案件均是旅行團，因赴屏東、花蓮山區旅遊遭叮咬。
疾管署副署長羅一鈞今天表示，恙蟲病通報以往從4月掃墓季開始呈現上升，6至7月達高峰，9至10月出現第2波流行，但今年光是1到3月恙蟲病就已66例，相較去年的38例，暴增約7成，創下近5年同期新高。
他分析，今年冬天氣溫比往年溫暖，加上恙(蹣)幼蟲適合生長的溫度大約是18到28度，才會使得蟲蟲們提早開始蠢動。
羅一鈞指出，恙蟲病是經由帶有「立克次體」細菌的恙(蹣)幼蟲叮咬而感染，恙(蹣)幼蟲會停留於草叢中，伺機攀附到路過的動物或人身上，潛伏期約為9到12天。
感染恙蟲病會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，約發燒一週後，皮膚出現紅色斑狀丘疹，恙(蹣)叮咬處通常會出現無痛性焦痂，如未妥善治療恐導致腦膜炎等重症，死亡率可高達60%，經治療死亡率小於5%。
恙蟲病、感冒怎麼分？羅一鈞指出，恙蟲病最大特點就是沒有耳鼻喉症狀，而且常伴隨嚴重頭痛，因此若高燒不退、頭痛欲裂，卻沒有流鼻水、喉嚨痛等症狀，就得當心感染恙蟲病。
連續假期將至，疾管署提醒，民眾前往郊外活動或掃墓時，應穿著長袖衣褲和塗抹驅蟲劑，避免蟲子叮咬，若出現上述恙蟲病疑似症狀，應儘速就醫並告知醫師旅遊史，特別是出入草叢等暴露史，以提供醫師臨床診治參考。1060321
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。