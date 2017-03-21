頭痛高燒無鼻水 4症狀恐是恙蟲搞鬼

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今年冬天氣溫偏高，3個月來恙蟲（圖）病個案高達66例，創下5年同期新高，疾管署今表示，如高燒不退、頭痛欲裂卻沒有流鼻水、喉嚨痛，加上有黑色焦疤，當心是恙蟲病作祟。（疾管署提供）中央社記者張茗喧傳真 106年3月21日

今年冬天氣溫偏高，3個月來恙蟲病個案高達66例，創下5年同期新高，疾管署今表示，如高燒不退、頭痛欲裂卻沒有流鼻水、喉嚨痛，加上有黑色焦疤，當心是恙蟲病作祟。

根據疾管署統計資料，今年截至3月19日，恙蟲病已達66例，感染地以花蓮縣27例最多，其次是台東縣10例、屏東縣6例，其中新增2起群聚案件均是旅行團，因赴屏東、花蓮山區旅遊遭叮咬。

疾管署副署長羅一鈞今天表示，恙蟲病通報以往從4月掃墓季開始呈現上升，6至7月達高峰，9至10月出現第2波流行，但今年光是1到3月恙蟲病就已66例，相較去年的38例，暴增約7成，創下近5年同期新高。

他分析，今年冬天氣溫比往年溫暖，加上恙(蹣)幼蟲適合生長的溫度大約是18到28度，才會使得蟲蟲們提早開始蠢動。

羅一鈞指出，恙蟲病是經由帶有「立克次體」細菌的恙(蹣)幼蟲叮咬而感染，恙(蹣)幼蟲會停留於草叢中，伺機攀附到路過的動物或人身上，潛伏期約為9到12天。

感染恙蟲病會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，約發燒一週後，皮膚出現紅色斑狀丘疹，恙(蹣)叮咬處通常會出現無痛性焦痂，如未妥善治療恐導致腦膜炎等重症，死亡率可高達60%，經治療死亡率小於5%。

恙蟲病、感冒怎麼分？羅一鈞指出，恙蟲病最大特點就是沒有耳鼻喉症狀，而且常伴隨嚴重頭痛，因此若高燒不退、頭痛欲裂，卻沒有流鼻水、喉嚨痛等症狀，就得當心感染恙蟲病。

連續假期將至，疾管署提醒，民眾前往郊外活動或掃墓時，應穿著長袖衣褲和塗抹驅蟲劑，避免蟲子叮咬，若出現上述恙蟲病疑似症狀，應儘速就醫並告知醫師旅遊史，特別是出入草叢等暴露史，以提供醫師臨床診治參考。1060321

(中央社)