恐嫌落網 菲警長：恐怖組織混入首都

菲律賓警方今天宣布在奎松市逮捕1名來自南部的穆斯林激進分子，警察總長德拉羅沙（Ronald dela Rosa）親上火線警告，恐怖組織已混入首都大馬尼拉地區。

現年35歲的伊布拉欣（Nasip Ibrahim）昨天傍晚在奎松市的穆斯林社區被捕，此人據信是南部恐怖組織「馬巫德集團」（Maute Group）的成員，警方在他的居所搜出2把手槍、1挺機關槍，還有1枚以60厘米迫擊炮彈改裝而成的爆裂裝置。

奎松市是大馬尼拉地區人口最多的城市，德拉羅沙今天在記者會上說，「此案顯示，馬巫德集團已混進大馬尼拉地區，至於他們存在的規模，尚待進一步調查。

德拉羅沙指出，伊布拉欣涉及去年11月的美國大使館爆炸未遂案。

去年11月下旬，1名清潔人員在美國駐菲大使館附近的垃圾桶裏發現1枚炸彈，所幸及時報警處理，避免了1場災難。警方調查發現，歹徒原本想在附近的黎薩公園犯案，但臨時改變計劃，轉移到美國大使館。

伊布拉欣是美國大使館爆炸未遂案第5名落網嫌犯，他被指從民答那峨島長途駕車，把炸彈帶到大馬尼拉地區，主謀者依然在逃。

馬巫德集團於2013年開始活躍，2年多以前向伊斯蘭國組織（IS）宣誓效忠，據信犯下去年9月奪走15人性命的納卯市爆炸案。

德拉羅沙表示，伊布拉欣的落網意味著警方成功阻止了一場恐怖行動，因為這批恐怖分子顯然會在某處發動攻擊。

他說，「我不想製造恐慌，但威脅當前，凡事小心為上，民眾宜保持冷靜但時時警覺。」

菲國軍警現處於高度警戒狀態，防範恐怖攻擊。1060321

(中央社)