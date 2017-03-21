台鐵工會下通牒 爭不到權益520抗爭

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台鐵企業工會去年走上街頭，要求補足人力，當時交通部承諾但至今未兌現，企業工會今天要求政院提出明確時程，否則520總統蔡英文就職週年將抗爭。

台鐵企業工會去年走上街頭，提出4項訴求，包括爭取營運獎金併本俸、增補基層人力、發放危險津貼、年金改革交通部單獨處理等。

當時交通部承諾，也表示已核准報行政院，但政院多次表達「原則同意」，並未提出明確時程表示，兌現遙遙無期。

對此，台鐵企業工會理事長張文正今天要求行政院提出明確時程，否則將在5月前擇日發起警告性罷工，屆時台鐵與高鐵共構的車站，將停止電聯車接駁。

他表示，希望行政院能在4月10前核定，並追溯至去年12月，否則除了警告性罷工，520蔡總統就職週年時也將發起大規模抗爭。1060321

(中央社)