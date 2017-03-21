提勒森對陸退讓？陸學者：小心這是策略

美國國務卿提勒森日前在北京對美中關係的闡述，引起美國部份人士及媒體質疑。中國大陸學者說，川普政府與前任政府對「相互尊重」的認知可能有別，也要提防這只是川普的策略。

提勒森日前訪問北京時公開表示，美國願本著「不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏」的精神發展美中關係，被認為符合中國大陸高唱的「新型大國關係」基本內涵，引起美國部份人士及媒體質疑為退讓。

參考消息報導，中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員李晨說，歐巴馬政府期間，美國擔心接受「新型大國關係」的理念，會與美國在海外的領導地位和同盟體系不相容。但川普政府強調「成效導向」，話語權之爭便成為次要。

李晨認為，美國當前在北韓擁核和經貿等問題上，都「迫切需要中國的合作與支持」。為此，淡化話語，謀求實利，符合「成效導向」。

他指出，美國總統川普和提勒森對「相互尊重」的認知可能有別於前任，不認為這一承諾與美國其他政策相衝突。畢竟，川普與安倍會談時已重申美國在釣魚台問題上對日本的支持；提勒森此行也未改變美國對部署終端高空防衛系統（THAAD）的立場。

中國現代國際關係研究院美國所所長達巍直指，中國大陸要提防，這可能是川普政府的談判技巧。因為川普有時會先在對手最在乎的事情上「狠狠地動一下你的奶酪（指挑戰對方的利益），然後又給你一些驚喜」，這些都可能是「煙霧彈」。

他說，中國大陸因此要做好「艱苦博弈的準備」，應對可能發生的各種情況。1060321

(中央社)