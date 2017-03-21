中風後黃金幾小時 蜘蛛毒液內藏解方
澳洲研究人員今天表示，可能致命的漏斗網蜘蛛（Funnel-web Spider），牠毒液中的蛋白質或能讓中風後的大腦損傷程度降到最低。
法新社與「每日電訊報」（The Daily Telegraph）報導，澳洲昆士蘭大學（University of Queensland）與摩納希大學（Monash University）科學家表示，要尋找有助醫療的蛋白質，蜘蛛毒液一直是很好的地方，他們已漸漸把目標放在昆蟲的神經系統上。
主要研究員金恩（Glenn King）告訴法新社，正因如此，他們想知道，能不能在毒性危險程度排名世界上數一數二的漏斗網蜘蛛體內找到什麼。
他們在弗雷澤島（Fraser Island）面向昆士蘭的海岸抓到3隻漏斗網蜘蛛，把牠們帶回實驗室取出毒液。
他們以電流刺激蜘蛛的毒牙，造成牠們肌肉收縮，接著就能擠出毒液。
金恩表示：「我們發現的蛋白質Hi1a，會阻斷在中風後造成腦部損傷的關鍵驅動因子，也就是大腦內的酸敏感離子通道（acid-sensing ion channels, ASICs）。」
「我們認為，我們已首度發現中風後讓大腦損傷程度降到最低的方法。」
金恩表示，這種蛋白質用在治療上，前景可期。
他說：「Hi1a最讓人興奮的事情之一，就是它在中風發作後多提供了8小時的保護時間，這是相當長時間的治療機會。」
研究發現刊登在國家科學院學報（Proceedings ofthe National Academy of Sciences）。（譯者：中央社鄭詩韻）1060321
(中央社)
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