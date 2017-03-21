慶創院10周年 明道大學人文學院擦亮金字招牌
明道大學人文學院慶祝創院10周年，今天舉辦別開生面的「擦亮金字招牌」儀式，穿著古裝的學生現場表演古琴與書法才藝，老師則扶著梯子讓學生往上爬，象徵對學生青出於藍更勝於藍的期待。
明道大學校長郭秋勳說，人文學院設有中文系、英語系、日語系、課程所以及全國唯一的書法博士班，在學人數共768人，學生在有如書院的優美校園，除了感受文人雅緻的生活，更接受詩書茶琴文化才藝的培育。
「人文學院」的金字招牌是由名書法家杜忠誥撰寫，校長郭秋勳與校友代表台中市參事陳志聲等人共同主持擦亮儀式。
陳志聲是明道大學國學所第一屆畢業生，他說，從小就對書法有興趣、情有獨鍾，一聽到明道大學創設全國第一個結合書法與文學的國學研究所，就馬上來報考，經過兩年博覽研究各書法名家的創作，使得對人生有了更深的體會。
活動現場中文系學生穿著古裝表演古琴，還有日語系學生穿著日本傳統服飾，融合東西方特色文化，學生在指導老師的持扶下爬上梯子擦亮金字招牌，象徵畢業後，要讓明道人文學院的名聲更響亮。
(中時)
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