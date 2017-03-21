酒駕慣犯又遭逮 辯稱：只喝一瓶啤酒

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林男酒駕遭逮辯稱只喝一瓶啤酒，此為示意圖。（葉書宏攝）

52歲林姓男子20日下午2時許，酒後騎機車行經新北市中和區中正路、員山路口，由於車輛蛇行、左右搖晃，中和警分局交通分隊警員見狀上前攔查，酒測值達0.27毫克，林男向警方供稱，「吃飯後口渴，買了一瓶啤酒解渴！」警訊後依公共危險罪移送法辦。

警方調查，林男從事板模相關工作，昨中午12時許在新北市板橋區用餐後，隨意點了一瓶啤酒解渴，隨後騎機車返家，在中和區中正路、員山路口遭警方攔查。林男遭逮後頻頻致歉直呼「不好意思！」但警方發現他曾酒駕遭查獲，駕照早已吊銷，當場痛斥他「酒駕害人害己。」警訊後依公共危險罪移送法辦。

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(中時)