「劉德華」來了！《鬼怪》男配陸星材5月攜BTOB來台

BTOB五月訪台。(Cube Entertainment提供)

韓國美聲男團BTOB今天出道5滿周年，他們也藉這個好日子宣布，5月21日再度來台舉辦演唱會，團員之一的陸星材因出演《鬼怪》中的「劉德華」受到關注，他會是繼孔劉之後，今年第2位來台的《鬼怪》班底。

BTOB於2012年3月21日以首張專輯《Born to Beat》的雙主打歌曲「Insane」和「Imagine」正式出道，至今天剛好滿5年。而第10張迷你專輯《Feel’eM》也選在出道五周年的前夕發布，一出聲便橫掃三大音源排行榜的冠軍，主打歌〈Movie〉MV主題又再創新手法，七位成員大玩Cosplay，扮起電影男主角，向7部經典電影致敬，短短一周近200百萬人秒點，人氣銳不可擋。

這首帶有龐克舞曲風格的〈Movie〉是成員鎰勳親自參與詞、曲與編曲，專輯中的另一首抒情曲〈Someday〉的詞、曲與編曲工作的則是出自於炫植，去年11月發行的迷你專輯《NEW MEN》中收錄的多首歌曲同樣包含炫植、旼赫、鎰勳、Peniel的詞曲創作，BTOB七人七色的優美合聲早已被多個獎項認證，人氣與才氣兼備，在男團中少有，3月的回歸再次展現了爆棚的音樂實力，期待這些全新的創作在5月21日展現於台灣粉絲面前。

(時報周刊)