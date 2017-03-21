為了7萬元！男子拒絕借錢遭同學爸拿刀砍人

事發現場血跡斑斑。（照片由警方提供）

洪嫌當時行兇的美工刀。（照片由警方提供）

警方於今天下午將洪嫌（左）逮捕，訊後依傷害罪嫌移送。（照片由警方提供）

借錢不成竟拿刀砍人！台中市28歲陳姓男子20日晚間6點許帶國小同學爸爸45歲洪姓男子，回到西區忠明南路租屋處聊天，突遭洪男拿美工刀從背後攻擊，劃傷頭部及背部，送醫後無生命危險；警方於今天下午將洪嫌逮捕。洪落網向無奈表示，因債務逼急需要錢才出此下策，警訊後依傷害罪嫌移送。

警方調查，有吸毒前科的洪嫌為陳姓男子國小同學的父親，兩家原本係舊識但已多年未聯繫，洪嫌疑因債務問題，上月間向陳姓男子家人借錢未果，事發當時洪嫌又向陳男提到要借錢，兩人發生口角，洪一時情緒失控竟拿出美工刀朝陳男作勢揮舞，導致陳男頭部及背部受傷，經送醫後無生命危險。

公益派出所長張漢章指出，當時洪向陳姓男子開口借7萬元，陳男表示沒錢並拒絕借錢，洪嫌極度氣憤說，「假如沒借我錢，大家都有性命危險！」，一時情緒失控拿美工刀砍傷陳男，警方研判洪疑似借錢買毒而行兇，對於一時衝動傷害兒子同學後悔不已。

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(中時)