見老婆婆扑街門牙裂 員警攙扶救護

新竹縣警竹北派出所警員林延蒼、何思澐見老婆婆摔斷鬥牙，趕緊上前攙扶並協助就醫。（陳育賢翻攝）

新竹縣竹北市1位老婆婆21日獨自行經中華路、中正西路口時，疑似不慎踩空大跌一跤，縣警竹北派出所警員林延蒼、何思澐正巧出勤看見，急忙上前攙扶起老婆婆，林員並見老婆婆門牙斷裂流血，趕緊以無線電連絡救護人員到場協助就醫。

但因老婆婆一時驚恐，無法明確表示其身分，林員隨後才於老婆婆隨身包包中發現其健保卡及家人電話，再請值班同仁協助聯繫。

不過救護人員到場後，老婆婆卻不願就醫，員警耐心等待直到老婆婆女兒到現場，才向員警和救護人員表示老母親聽力不好也無法講話，最後終於在眾人合力下將老婆婆攙扶上擔架，協助老婆婆至醫院救治。

縣警局長溫枝發表示，警察同仁出勤維護社會治安，敏銳的觀察力不僅為打擊犯罪利器，更能及時援助需要幫助的民眾，肯定兩名警員熱心且身人子女同等心的作為。

(中時)