家居設計師變農婦　成功轉型草莓園

來自大陸北京的王盛楠從居家設計師變成農婦，協助丈夫家族草莓園轉型。(莊曜聰攝)

王盛楠與丈夫經營的草莓園強調自然農法栽培。(莊曜聰攝)

來自北京的王盛楠原本從事家居設計師工作，1年多前跟隨丈夫黃一峰回到台南善化，接手家族傳承的草莓園，兩人以自然農法耕作，經過不斷嘗試終於成功，王盛楠腦筋也動得快，還在農場內規畫生態教學區、研發多種草莓加工食品，草莓園做出市場區隔，闖出另一片天。

40歲的王盛楠是家居設計師，也擅長花藝與心靈講座課程，但下田做農活可是頭一遭，而且她與丈夫改變了傳承兩代的做法，堅持不用除草劑、農藥或生長激素，凡事親力親為，剛開始也被友人潑冷水「草莓怎麼可能有機」，後來通過300多項無毒檢測後，兩人才鬆了口氣，覺得堅持有了代價。

王盛楠也帶入家居營造的概念，除現場採摘區外，草莓園還多了生態教學區，還研發周邊產品，最受遊客歡迎的，就是含有新鮮莓果的草莓義式冰淇淋，口味不輸知名進口冰品。

移民署台南市第二服務站主任陳泗村表示，王盛楠還有成立新住民創意農業培訓班的想法，推廣栽培技術並協助取得有機認證，並自願擔任講師，讓移民署又多了一名協力好夥伴。

(中時)