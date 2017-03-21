台薩國會簽合作備忘錄 深化互動合作

立法院長蘇嘉全今天與薩爾瓦多國會議長簽署「加強國會合作雙邊諮商瞭解備忘錄」，建立兩國國會交流及諮商機制，盼透過國會緊密連結，進一步深化兩國政府與民間的互動合作。

蘇嘉全中午在民主進步黨立委羅致政、尤美女、立法院秘書長林志嘉及外交部次長侯清山陪同下，接待薩爾瓦多國會議長葛耶哥斯閣下伉儷、第二副議長瓦蓋拉諾、錢曾愛珠大使等訪問團貴賓。

蘇嘉全與葛耶哥斯共同簽署「加強國會合作雙邊諮商瞭解備忘錄」，蘇嘉全表示，葛耶哥斯是薩爾瓦多「國家聯盟黨」創黨元老，2016年11月就任議長後，推動國會專業化，強化議事效率及資訊透明公開化，並主張國會應融合多元民意，保障弱勢權益，與他個人理念不謀而合。

他表示，立法院自1992年與薩爾瓦多國會締結友好國會，雙方持續進行密切的互動與交流，2014年薩爾瓦多國會成立「台灣薩爾瓦多國會友好小組」，由葛耶哥斯擔任協調人，成員涵蓋各政黨，就是台薩友誼最好的證明。

蘇嘉全強調，薩爾瓦多長年在國際社會為台灣發聲，台灣才能夠勇於面對國際的各種困難與挑戰，對薩國珍貴的友誼與協助，台灣政府銘記在心，盼薩爾瓦多繼續支持台灣走向世界的舞台，與世界分享台灣的民主經驗與各項經濟、科技成果。

葛耶哥斯表示，訪問團成員包含不同政黨，但對外有共同的信念，就是中華民國台灣是薩爾瓦多最堅定的友邦，台灣向來是薩國遭遇災害時第一個伸出援手的國家，所以薩國一定會是台灣最堅定友好的國家。

葛耶哥斯說，長期以來薩爾瓦多支持台灣的舉措，不僅是出於雙邊友好關係，他們認為這更是身為友邦國家不可規避的義務，必須要在國際間發聲來支持台灣在國際社會的參與。1060321

(中央社)