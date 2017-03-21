經典賽 教練說波多黎各贏在基本功好

世界棒球經典賽4強首戰，波多黎各延長賽把握突破僵局制的進攻良機擊敗勁敵荷蘭，賽後波隊總教練羅德里格斯（Edwin Rodriguez）說，他們獲勝全歸因於基本功扎實。

這場比賽雙方打完9局3比3不分上下，進入延長賽兩隊第10局都沒斬獲，改以突破僵局制分勝負，荷蘭11局上1人出局滿壘沒把握得分契機，擊出雙殺打無功而返。

波多黎各11局下反攻，犧牲觸擊護送跑者推進至得點圈的2、3壘，接著把握中間方向高飛犧牲打的機會，3壘跑者狂奔回本壘，荷蘭守備阻殺不及，4比3波多黎各勝。

賽後記者會上，荷蘭總教練穆藍斯（Hensley Meulens）被問到是否感到沮喪，他特別提及1局上內野手西蒙斯（Andrelton Simmons）離壘太遠，還有外野手普羅法（Jurickson Profar）擊出安打只顧著慶祝叫好被牽制出局的離譜錯誤。

他說，對他而言，沮喪就是他們在第1局壘上有人時所犯的心態上錯誤，因賽前他就提醒球員們，務必要小心波多黎各的捕手莫里納（Yadier Molina）最擅長抓離壘太遠，結果這樣的錯誤還是發生，若不是這樣可能勝負難料。

相對於荷蘭球員的漫不經心，羅德里格斯在記者會上則是非常欣慰地表示，子弟兵貫徹教練團下達的戰術，還有更重要是球員們基本功扎實，這是他們在高張力比賽能夠臨危不亂而獲勝的關鍵。

他說，雙方球員的表現都非常優異，但波多黎各今晚就是贏在防守端與執行面，能夠貫徹棒球的基本功對他們而言是非常重要的，這也是波多黎各致勝的關鍵，尤其全場有幾次重要的雙殺，還有犧牲觸擊也很到位。

明天經典賽將進行4強戰第2場比賽，由地主美國隊出戰日本隊，日本隊是兩屆經典賽冠軍，並且是連四屆經典賽打進4強，美國則是第2度打進4強還未曾奪冠，雙方對決精彩可期。1060321

(中央社)