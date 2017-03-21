日本高齡駕駛放棄駕照 喪禮有折扣
在日本警方竭力避免高齡駕駛肇事之下，殯葬業者推出喪禮優惠方案當作誘因，吸引他們放棄駕照。
法新社和英國「太陽報」（The Sun）報導，日本人口迅速高齡化，約480萬名75歲以上的老年人擁有駕照，是10年前的兩倍。日本年長者駕駛造成的致死事故問題日益嚴重。
去年11月，位於東京南方的橫濱發生1名87歲駕駛，開小貨車衝撞走路上學的學生，造成1名6歲男童死亡，11人受傷。
日本3月推出新規定，要求75歲以上駕駛換照必須先通過認知測驗。
現在日本中部的殯葬業者3月開始，也提供給放棄駕照的高齡駕駛喪禮打85折的優惠。
殯葬公司平安會館的有賀滋宣21日告訴法新社：「我們一直有為在車禍事故中，失去家人的人提供殯葬服務。」
有賀滋宣說，愛知縣一宮市的地方警察局要求他們提供優惠。他還說，這適用於葬禮中使用的祭壇，高齡駕駛最少可以省下5萬6000日圓。
他說，這項優惠方案不僅適用於放棄駕照後過世的駕駛，甚至連他們的家屬也適用。
愛知縣警察去年11月開始，與當地餐廳連鎖店合作，推出高齡駕駛放棄駕照換拉麵折扣的方案。（譯者：中央社陳昱婷）1060321
(中央社)
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