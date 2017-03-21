亞太國際教育協會年會 52國學者交流

2017亞太國際教育協會年會暨教育展（APAIE 2017）今天在高雄登場，來自52國逾1500名專家學者共襄盛舉，並設200多個展覽攤展示各校特色，彷彿國際大學博覽會。

這場國際教育盛會在高雄展覽館舉行，由國立中山大學主辦，校長鄭英耀指出，參展教育單位橫遍歐、美、亞、非、大洋洲五大洲，包括來自世界各地的學界人士、高等教育專業人士、政府單位及國際企業主管等皆會進行交流並洽談如交換學生、海外實習、聯合學位、跨區域學程、合作專案等各項合作機會，促進國際間高等教育發展。

中山大學國際長郭志文表示，APAIE首次在高雄舉辦，規模更勝以往，展現港都已為國際級都市、具備舉辦全球盛典之實力。校方前年積極爭取並成功拿下主辦權，除讓各國與會者對高等教育國際化，以及國際合作的最新發展與突破能有更深入的交流，也希望可以藉由城市深度旅遊，讓與會者體驗台灣的美食、藝術、歷史等多元的在地文化，進而推動城市國際行銷。

大會主題為「國際教育之新視界與新挑戰」，現場以會議與展覽形式進行，由來自世界各地具豐富成功經驗之學校或相關機構主管，針對高等教育國際交流發展及最新趨勢與突破等子題進行演講及經驗分享，包括大會專題演講，主題報告，現場海報展示。

APAIE 2017也安排校園參訪行程，邀請與會者實際到台灣各知名大學進行校園參訪並與校方交流。

中山大學為APAIE創始學校之一，也是目前理事會裡唯一台灣代表，中山大學成功爭取2017亞太國際教育協會年會暨教育展移師高雄舉辦，也是繼2011年首次由在台北舉辦後，第2次在台舉辦，且規模已倍數成長。1060321

(中央社)