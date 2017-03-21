腳麻不要輕忽 間歇性跛行可能是周邊動脈阻塞
隨著年紀增長，每個人的動脈壁會因為脂肪堆積而逐漸淤積、阻塞，以低密度膽固醇相關性最大，成大醫院斗六分院心臟內科醫師黃睦翔表示，發生在非心臟的周邊血管稱為周邊動脈阻塞疾病，輕者肢體末梢疼痛，嚴重時則產生肢體缺血、冰冷、蒼白、壞疽，也會危及生命。
黃睦翔醫師指出，動脈壁會因脂肪堆積而逐漸淤積、阻塞，管路內徑狹窄，血流量減少，末端組織能得到的養分及氧氣減少，使身體的器官受到影響，過程稱為「動脈血管粥狀硬化」。
他表示，除了年紀越大發生周邊動脈阻塞疾病機率越高，抽菸者、三高族群都是好發對象，超過八成的周邊血管阻塞病患者有抽菸的病史，煙槍族的血管阻塞疾病風險是正常人2至6倍。
黃睦翔說，下肢周邊動脈血管發生阻塞，會因阻塞程度不同而有不同症狀，55歲以上患者的下肢周邊動脈血管阻塞患者，約50%無自覺有明顯的症狀，只略感下肢酸麻冰冷。
中度阻塞者可能會出現漸歇性跛行，腳部痠麻疼痛在休息片刻後，血液循環恢復足夠又能夠繼續往前走，但走一段距離後又再反複出現同樣的症狀。
嚴重阻塞者則可能進一步出現肢端缺血危症，在休息時也會出現下肢疼痛，或有慢性無法癒合之傷口、潰爛、潰瘍等；臨床上約有40%患者出現輕度、中度甚至重度的間歇性跛行。
黃睦翔醫師表示，周邊動脈阻塞疾病的病人一旦開始出現間歇性跛行，約有4%病患在五年內可能面臨需要截肢；一旦出現肢端缺血危症，一年內的死亡率將近25%，若已嚴重到須要截肢的程度，一年內的死亡率甚至高達45%。
他呼籲，若有間歇行跛行症狀，應及早接受適當的檢查、治療教，加強控制危險因子，減少截肢風險，降低死亡率。
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(中時)
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