國際自由車環台賽29日登場 28日起交管
「2017國際自行車環台公路大賽」，29日將於南投登場，縣警局從28日18時起至29日14時止，在賽事行經路線執行交通管制，包括南投市、名間鄉、集集鎮、水里鄉、魚池鄉、埔里鎮、國姓鄉及草屯鎮，提醒民眾配合管制措施。
縣警局表示，管制範圍包括南投市台3線、台14乙線；名間鄉台3線；集集鎮152號縣道、台16線、139號縣道；水里鄉台16線、台21線、131號縣道；魚池鄉131號縣道（含台21線共線路段）及日月潭環潭公路（台21線及台21甲線），另台21線向山遊客中心出口，往水社遊客中心方向，延伸400公尺全面管制；埔里鎮台14線、131號縣道、和平東路；國姓鄉台14線；草屯鎮台14線、台3線（草溪路）、中正路及中興路。
另外，縣府資訊大樓前停車場、三和一路（中興路至大同南街），及中興路（縣府大門出口往復興路延伸200公尺）的停車格，自3月28日18時至29日10時禁止停車；縣府周邊道路包括三和一路（中興路至大同南街）、復興路（中興路至三和二路）及三和二路（復興路至中興路），29日7時至10時採雙向完全淨空管制，中興路（三和二路往復興路方向）採單向完全淨空管制。
請民眾配合警察指揮管制，29日8時至14時間，除濁水溪產業運輸道路外，縣內各省、縣道路等公路，全面禁止砂石車行駛。
(中時)
關鍵字：國際自行車環台公路大賽、交通管制
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