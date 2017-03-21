毒鴛鴦起口角 夫竟拿8天大兒子當賭注
麻豆警分局20日下午接獲一名姜姓婦人報案，指稱自己與丈夫吵架後，吳姓丈夫竟抱走剛出生8天的男嬰1天未歸，姜婦深怕孩子受傷，上門求助警方。
麻豆警方得知後不敢怠慢就怕造成憾事，隨即調查吳男下落，一查竟發現兩夫妻都是毒品通緝犯，最後，警方在姜婦六甲的娘家尋回男嬰，同時逮獲吳男，並在吳男身上起出1包安非他命及2支改造槍枝，警方初步檢驗未具殺傷力。
姜婦雖知自己是毒品通緝犯，但為了孩子生命安全，仍求助警方幫忙，也讓警方感嘆母愛的偉大，兩夫妻21日由警方解送，男嬰目前則由社會局安置在醫院，生命徵象穩定。
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(中時)
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