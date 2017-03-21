力推環保葬 二殯火化場預計2028年前夠用

台北市民愈來愈老，未來二殯火化吞吐量是否足夠，台北市殯葬處長黃雯婷昨日說，火化場預計到2028年夠用，未來不排除火化場走入地下，進一步擴建，目前二殯二期擴建工程預計明年動工，將增設10座以上禮廳，正在委託規畫階段。黃雯婷表示，因應市民超高齡化趨勢，中長期的殯葬設施有必要及早規畫。

黃雯婷指出，目前二殯火化場有14座爐具，除非民俗上特殊「旺日」，作業時間稍久，平日一般夠用。不過台北市高齡人口不斷增加，火化設施是否足以因應，仍有及早規畫之必要；目前評估，直到2028年以前，火化場仍然夠用，未來的擴建土地，二殯已有預留，目前沒有疑慮，而火化設施也可參考其他縣市如桃園，設計於地下，這部分的考量有其可行性。

目前二殯擴建第一期工程已經完成，第二期正委託設計規畫中，黃雯婷說，二期初步規畫將增設新的10座以上禮廳，以符實需；至於一期擴建後的新禮廳，館方也強調綠能環保的低碳禮廳，減少不必要的耗材與一次性裝飾，鼓勵喪家莊嚴簡葬潔葬。

此外，日本目前已有「零葬」觀念，不要葬禮、不留骨灰，也不需墓地與祭拜，讓人生的終點歸於零。探討「零葬」觀念的話題書最近引進台灣，引起討論，不過黃雯婷認為，國人對殯葬民俗仍未能完全接受「零」；但是長達10多年來推動的環保葬，倒是風氣日漸盛行。

以2015年有2173名往生者採取環保葬，到2016年更增為2874位，黃雯婷認為成長速度很快；如果民眾觀念開明，甚至可在生前即向二殯書面申請預立環保葬，館方即會存記，一旦日後使用公立殯儀設施，電腦會跳出資料，供後人參考先人之意願，雖沒有法律強制效力，仍不失為一種尊重先人的後事選擇。

(中時)