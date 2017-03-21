研究：人類鼻型與氣候環境有關

鼻子部位在整形手術中最受歡迎。(圖/中新社)

國外研究指出，人類的鼻子形狀、大小與當地的氣候環境相關，也可能有其他因素發揮作用，比如鼻子大小對擇偶的選擇偏好。

據西班牙媒體報導，美國賓夕法尼亞州立大學的團隊，近期在《科學公共圖書館．遺傳學》雜誌發表一項研究成果，指氣候條件在人類鼻子外形的演變過程發揮了重要作用。

研究人員對祖先來自西非、南亞、西亞和北歐的受調查者鼻部特徵進行分析，發現某些鼻形在特定氣候條件下較有生存優勢。例如生活在乾燥寒冷地帶者通常擁有窄、尖的鼻子，因為狹窄鼻腔更容易利用鼻粘膜為空氣加濕和加熱；生活在濕熱地帶者通常擁有寬、扁的鼻子，因為寬廣的鼻腔能加快空氣輸送。

研究人員解釋，在較寒冷的氣候中，較窄鼻孔者可能比較寬鼻孔者過得更好，能夠爭取到繁殖後代的機會，因此導致遠離赤道的鼻子逐漸變窄。

此外，也不能排除擇偶偏好的因素。也就是說，如果某地區的人在選擇伴侶上，都偏好一種特定鼻形，那擁有這種鼻子形態的基因就容易得到延續。

(中時電子報)