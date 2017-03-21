研究：人類鼻型與氣候環境有關
國外研究指出，人類的鼻子形狀、大小與當地的氣候環境相關，也可能有其他因素發揮作用，比如鼻子大小對擇偶的選擇偏好。
據西班牙媒體報導，美國賓夕法尼亞州立大學的團隊，近期在《科學公共圖書館．遺傳學》雜誌發表一項研究成果，指氣候條件在人類鼻子外形的演變過程發揮了重要作用。
研究人員對祖先來自西非、南亞、西亞和北歐的受調查者鼻部特徵進行分析，發現某些鼻形在特定氣候條件下較有生存優勢。例如生活在乾燥寒冷地帶者通常擁有窄、尖的鼻子，因為狹窄鼻腔更容易利用鼻粘膜為空氣加濕和加熱；生活在濕熱地帶者通常擁有寬、扁的鼻子，因為寬廣的鼻腔能加快空氣輸送。
研究人員解釋，在較寒冷的氣候中，較窄鼻孔者可能比較寬鼻孔者過得更好，能夠爭取到繁殖後代的機會，因此導致遠離赤道的鼻子逐漸變窄。
此外，也不能排除擇偶偏好的因素。也就是說，如果某地區的人在選擇伴侶上，都偏好一種特定鼻形，那擁有這種鼻子形態的基因就容易得到延續。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。