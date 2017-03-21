六月醉酒和李易吵架 離家出走還迸離婚念頭
藝人六月（蔡君茹）和李易結婚近6年，育有一對可愛兒女Star和Shinny，夫妻倆愛互虧又恩愛的相處模式，讓粉絲直呼逗趣又羨慕，但六月今（21日）卻自爆上周和老公喝醉酒吵一架，不但離家出走1小時，竟還迸出離婚念頭。
據《蘋果日報》報導，六月今被問到「上次迸出想離婚念頭是何時？」她竟回答是上禮拜，原來小倆口都喝醉了，為了「興雅國小還是興雅國中」起爭執，她甚至還為此離家出走1小時，讓眾人聽到理由都哭笑不得。
接著被要求舉出老公的各3個優、缺點，六月虧李易「球鞋太多，東西不放回原位，太愛漂亮」，大爆老公出門要花2小時打扮，實在太久，不過她也大讚對方的優點是「愛漂亮、會穿搭、很寵愛我」，足見夫妻倆的好感情。
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(中時電子報)
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