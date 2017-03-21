WBC》推羅阿克抗日 教頭李蘭：他值得這場先發

羅阿克(右)前次出賽遭多明尼加打者狙擊，1.1局失3分。(美聯社資料照)

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撂倒多明尼加挺進準決賽的美國隊，22日將挾旺盛鬥志迎戰日本隊，這場一戰定勝負的比賽，美國隊原預期可能推派阿契(Chris Archer)，而在確定他不會再出賽後，卻改由前兩輪僅在預賽中繼投過1場，狀況並不是太理想的羅阿克(Tanner Roark)掛帥，讓人頗為納悶，不過總教練李蘭(Jim Leyland)倒是有信心的說，「他值得這次先發！」

遞補國民王牌薛爾瑟(Max Scherzer)參賽的羅阿克，僅於預賽第二場接替史卓曼(Marcus Stroman)出賽，但該場比賽先挨了曼尼馬恰多(Manny Machado)一發陽春彈，隨後更被C.山塔納(Carlos Santana)打出2分打點安打，僅投1.1局就失掉3分無關勝敗，自責分率高達20.25，顯然狀況並不理想。

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「老實說，他的狀況確實有些低迷」李蘭談到前場羅阿克的表現，坦言他確實不在最佳狀態，「但他是個勝利者，且自請上陣，而我給了他機會，這感覺很好極了。」獲教練信任，羅阿克除了感激，也把這視為生涯最重要一戰，「一旦上場面對打者，什麼事都不重要。我得盡可能投更久，努力搶好球、抓出局數。」

相較起來，菅野成績稍微好些，但壓制力也與在讀賣巨人時相去甚遠；他前2場出賽皆先發上陣，主投8.1局挨全隊最多的11安、失5分，自責分率是偏高的5.40，帳面成績確實不理想，但總教練小久保裕紀仍選擇相信他，扛下重責的菅野也有信心的說，「明天，我感覺我們一定能勝利，晉級冠軍戰！」

(中時電子報)