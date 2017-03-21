一年代燒800噸紙錢 高市推動以功代金
清明節祭祖燒紙錢，恐讓高雄市的空氣品質惡化，高雄市政府鼓勵民眾紙錢減量、集中焚化，並推動「以功代金」，以捐款取代燒金紙，用亡者名義捐款植福。
高雄市環保局統計，每年清運集中代燒祭拜用紙錢，含中元普渡、清明掃墓、玉皇大帝生日等，105年代燒紙錢量約800噸，燒紙錢不僅製造煙霧，更遭的是增加PM2.5的排放，對呼吸道造成極大的傷害。
環保局自縣市合併後，推行以功代金，鼓勵民眾減少焚燒紙錢，改以捐款方式選擇要濟助的社福團體，去年總共促進捐款近新台幣百萬元。
清明節將屆，市府持續宣導「以功代金」做功德的方式，鼓勵民眾將購買紙錢的錢捐出來，以要祭拜者祖先的名義捐助給慈善團體，讓亡者感受到陽世子孫對先人植福的用心。
環保局空污與噪音防制科表示，希望將每年約800噸的紙錢焚燒量，逐漸轉換成濟助弱勢話款項，共同為已經惡化的空氣品質盡一分心力、共同換來一口好空氣。1060321
(中央社)
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