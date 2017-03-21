WBC波多黎各延長賽擒荷蘭 殺進冠軍戰
WBC世界棒球經典賽四強戰，波多黎各11局下靠羅沙里歐（Eddie Rosario）的高飛犧牲打攻下寶貴1分，今天以4比3擊敗荷蘭，繼上屆後再次殺進經典賽冠軍戰。
法新社報導，羅沙里歐的高飛犧牲打送回了三壘上的柯利亞（Carlos Correa）；柯利亞也是靠捕手莫里納（Yadier Molina）的犧牲推進到三壘。
這場馬拉松式的比賽，在第1局雙方上演打擊戰後就進入了牛棚對決。波多黎各1局下靠三壘手柯利亞從荷蘭先發投手范登赫克（Rick Van Den Hurk）手上敲出一發左外野441英尺的兩分砲，將比分追成2比2平手。柯利亞今天4打數2安打2打點，還跑回2分，是波多黎各贏球一大功臣。
本次經典賽尚未嘗過敗績的波多黎各，將與22日美國與日本之戰的勝隊爭冠。1060321
(中央社)
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