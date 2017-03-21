印尼續輸家事工前提 加薪改善工作條件

印尼官員表示會持續輸出幫傭到海外工作。不過，印尼政府也有前提，就是要提升在海外工作的幫傭、看護的薪資，並要求改善他們的工作條件。

印尼政府先前表示，為了保護女性，今年起將停止輸出女傭到海外。印尼勞動部海外勞工安置及保護局長蘇維斯（Soes Hindharno）告訴湯森路透基金會（TRF），印尼政府不會推行此禁令，但持續與不同國家談判，確保印尼女傭會受到「人道」對待。

事實上，逐步減少派遣不具專業技能的勞工赴海外工作，是印尼政府的移工政策基本方向。

蘇維斯日前接受中央社記者訪問說，若印尼政府評估個別國家的情形後，發現對印尼移工的需求日益增高，或是印尼國內就業機會不足，印尼將會實施「軟性政策」，即非全面性禁止輸出幫傭至海外。

蘇維斯指出，印尼將增加正式部門移工（如工廠、安養機構）的人數，因此會準備好相關措施，提升印尼勞工的專業技能。印尼未來只會派遣具專業技能的勞工赴海外工作。

他呼籲，印尼政府相關部門必須和台灣相關部會，簽署「瞭解備忘錄」（MOU），備忘錄內容必須包括對印尼移工的保障措施。

蘇維斯說，像是印尼主張台灣雇主不能要求家事類勞工身兼多職，例如雇主要求看護工做幫傭的工作，或是要求幫傭做幫傭以外的工作。

值得注意的是，印尼也要求在台的印尼家事類移工（幫傭、看護）薪資能比照台灣法定最低基本薪資。

印尼海外勞工安置暨保護局副局長亞古斯定（Agusdin Subiantoro）日前向中央社記者表示，台灣政府每年都會調漲基本工資，在台灣工廠、機構工作的印尼移工薪資也會每年跟著調漲。

目前由台灣個別家庭聘僱的印尼看護工月薪為新台幣1萬7000元，但「正式部門」（如工廠、安養院）雇用的印尼移工月薪則是比照台灣法定基本工資（今年起調至2萬1009元）。

他說，在台家事移工月薪低於工廠、機構的移工，「正式部門」的移工和「非正式部門」（如在家庭工作的幫傭、看護）之間的薪資差距太大，印尼政府希望兩者的薪資能夠一樣。因此，印尼政府下一階段的目標就是要求台灣政府從明年起調漲印尼幫傭、看護的月薪至1萬9000元。

亞古斯定表示，印尼海外勞工安置暨保護局將在今年的台印勞工會議中提出這項主張，這也是印尼政府的既定立場，不會改變。1060321

(中央社)