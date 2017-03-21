國藝會設置條例修法 預計5月送立院
國藝會董事長林曼麗1月初上任，她今天表示，預計在5月會將國家文化藝術基金會設置條例修法送立法院，期望在6月編列明年度預算，逐年將文化部補助資源轉到國藝會執行。
國藝會董事長林曼麗今天下午帶著國藝會新團隊與媒體見面，今年1月5日國藝會董事會選出林曼麗擔任董事長。她表示，已與文化部展開一連串協商，在強化臂距原則前提下，透過修法，與文化部進行整體資源的通盤檢討與重組。
林曼麗也延續她擔任故宮院長時提出的「Old is New」（老就是新），今天她也喊出「Arts to Everyone」作為國藝會的總體目標，要把藝術帶給每一個人。
文化部長鄭麗君1月初就提出國家文化藝術基金會設置條例修法，並修正藝術文化獎助條例，讓政府把相關補助預算逐年過渡給國藝會。
林曼麗表示，預計5月會將國家文化藝術基金會設置條例修法送立法院，期望在6月能編列明年的預算，明年度就可以開始執行，屆時國藝會組織也會調整、擴大。
她強調，「這樣的重組是要重新檢討台灣的藝文補助的方向邏輯，資源拿過來一定要用在刀口上」，避免有補助疊床架屋的問題，「國藝會責任越來越重大」。
林曼麗強調，未來國藝會有四大方向，包括追求卓越、價值創新、文化的多樣性與永續穩定發展，也會從5個面向，包括新的藝文獎補助政策、藝企合作創新平台、國際交流網絡平台、藝文智庫的建構、TAF空總基地的進駐，發揮國藝會功能。1060321
(中央社)
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