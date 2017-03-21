郝龍斌：李永得大概不怕盤查 大家認識他

客委會主委李永得不滿遭警盤查引起議論。前台北市長郝龍斌今天表示，李永得大概不怕警察查他，因為大家都認識他。郝龍斌說，任內曾被攔查酒駕，他對警察說「你們做得很好」。

郝龍斌今天出席國民黨新北市議會黨團第二屆第三任黨團書記長暨黨團幹部就職典禮，會後受訪時作上述表示。

郝龍斌說，任何民眾在接受警察盤查的時候，只要警察遵守執勤相關規定，都應該支持跟配合，尤其這次是保安警察在犯罪熱區盤查。與刑警、管區警察不同，保安警察完全憑專業的判斷和敏銳的感覺來查案。

他表示，民眾都不配合的話，未來會變成寒蟬效應，尤其現在大聲的制止或高官在這裡恐嚇，讓警察不能積極的查案，受損的是治安跟民眾。

郝龍斌說，「不過我想從今天開始，李永得大主委大概不怕警察查他了，因為大家都認得他了！」

媒體詢問是否在台北市長任內遇到盤查？郝龍斌說，擔任台北市長期間，曾開車經過內湖遇上查酒駕，他當時卸下窗子，警方看見是市長，直說「市長對不起」，他則回應「沒有，你們做得很好」。1060321

(中央社)