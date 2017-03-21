遇警毒品丟溪 所長爬梯涉水尋回

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基隆市易姓男子昨天晚間遭警方攔查，竟將毒品丟到武崙溪中，企圖滅證，大武崙派出所所長葉錦志脫下皮鞋，架梯爬下溪底，涉水撿回毒品。

葉錦志和警員歐正球昨天晚間9時巡邏經過基金一路208巷口時，發現56歲的易姓男子騎車搖搖晃晃，形跡可疑，警方立刻上前攔查。

過程中，葉錦志發現易男神色緊張，眼神飄忽，同時瞥見易男的右側褲頭疑夾帶毒品，葉錦志立刻請他取出，易男先是假意配合，正當毒品從口袋取出瞬間，隨即丟往一旁的武崙溪。

葉錦志見狀先控制住易男，再到處搜尋毒品下落，所幸毒品漂流約50公尺後卡在溪邊，但路面距溪底約有3層樓高，葉錦志立刻請求消防局支援長梯，爬下溪底撿回毒品。

有毒品前科的易男供稱，因涉入毒品案，擔心加重刑期，才會企圖將毒品丟包毀證，未料卻遇上熱血所長鍥而不捨，竟不顧安危找回證物。全案訊問後，依毒品危害防制條例，將易男移送地檢署偵辦。1060321

(中央社)