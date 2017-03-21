國道新竹段火燒車 桃園消防馳援

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國道1號南下79.3公里處，今天下午發生火燒車意外，桃園消防局楊梅分隊立即前往搶救，火勢猛烈，經全力搶救，火勢撲滅，消防人員調查起火原因。

今天下午1時14分，國道1號南下79.3公里處的中間車道，發生火燒車意外，新竹縣消防局通報桃園消防局，並請求協助。

桃園第二大隊楊梅分隊(新竹縣轄區)，立即出勤消防隊員及替代役共9人前往搶救。同時派出消防車及救護車。

自小客車火勢猛烈，楊梅分隊人員一到現場，發現黃色小轎車全面燃燒，所幸無人員受傷，協助滅火後，交由新竹縣消防局處理。1060321

(中央社)