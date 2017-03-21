國際森林日 林管處植樹盼造飛鼠森林

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南投林管處與原住民部落合作，今天在信義鄉種植楓香、台灣肖楠等飛鼠喜愛食物，盼打造飛鼠森林，實現森林資源永續利用。

今天是國際森林日，為讓飛鼠有更多棲息地，林務局南投林區管理處、達瑪巒原住民重生協會，今天在信義鄉地利村舉辦「飛鼠森林暨種回原住民傳統植物」植樹贈苗活動，南投林區管理處長李炎壽、信義鄉長史強等在地村長出席，眾人合力種植楓香等飛鼠喜愛植物。

南投林管處積極發展與原住民夥伴關係，部落耆老為活動祈福，地利國小學生、當地居民表演傳統歌舞，林管處丹大工作站員工則身穿國家森林救火隊服裝、松鼠人偶裝跳舞與民同歡，熱鬧有趣，還有原住民傳統植物介紹、奧萬大旅遊推廣。

李炎壽表示，現場種植楓香、台灣肖楠等飛鼠喜歡吃的植物，另種植七里香、杜鵑、桂花，總數960株、面積0.1公頃，也贈送無患子、七里香、烏心石、光臘樹、台灣櫸、台灣肖楠共500株苗木，供參加活動的民眾帶回種植。

李炎壽說，每年3月21日為國際森林日，林管處與原住民積極合作，包括村校聯合運動會、部落會議、校園宣導、原住民座談會，邀部落共同巡護山林、輔導社區綠美化，讓森林資源永續發展。1060321

(中央社)