原民團體：原轉會只是原地空轉

總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會昨天召開，原團今天召開記者會提出包含原轉會淪為空轉、政府內部溝通欠缺、以及分階段試行等於無下階段可能等回應。

原轉會昨天在總統蔡英文的主持下召開會議，會議進行3個小時，蔡總統全程參與，更提出6點意見，包含傳統領域被賦予諮商同意權的法律意義，要考慮法律授權是否夠明確，也必須考慮現實上的社會衝擊等。

原民團體原轉小教室今天在凱道召開記者會針對昨天的原轉會提出回應，前原民台台長馬躍．比吼說，蔡總統提出6點意見，但意見就只是聽一聽、參考就好，「原轉會只是原地空轉」。

原團表示，蔡總統在原轉會上親口承認「原住民族對傳統領域的理解，是事實的陳述，也是自然主權的概念。這是完整的空間範圍，而不是所有權的概念」，但對照過去政務委員張景森、總統府副秘書長姚人多等人的發言，可以清楚看見政府內部在原轉問題上嚴重欠缺溝通。

馬躍．比吼指出，姚人多一直強調推動轉型正義是在推動族群和解，但和解不是聊天就可以達到、不是找30個人開會就可以和解，「沒有調查沒有真相、沒有真相沒有正義、沒有正義沒有和解」。

此外，馬躍．比吼表示，劃設辦法裡面並沒有階段性字眼，「這完全是外加的」，土地劃出去就不存在，階段性是騙人的。

原團認為，現行劃設辦法不符合原基法且政務官員對傳統領域議題無知卻插手干預，要求退回現行劃設辦法，在符合原基法保障、蔡總統對傳統領域完整性肯定、承認的前提下，重新研擬劃設辦法。

對於原團的批評，總統府發言人林鶴明今天指出，昨晚原轉會後的記者會，府方已經就相關原轉會的功能與價值，以及昨日會議中相關成果與討論向外界說明。總統府副秘書長姚人多則說「沒有評論」。1060321

(中央社)