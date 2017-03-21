水湳中水道社區系統 年底竣工

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台中水湳經貿園區延伸中水道工程管網，年底完工，未來將成為全國首座二次元水道系統再生利用的智慧化社區典範。（圖／台中市府提供）

為配合水湳經貿園區「中水道社區系統」建置工程，市府建設局6月將進一步延伸佈建全區中水道工程管網，預計今年底完工，若期程順利，可望於今年底竣工，成為全國首座二次元水道系統再生利用的智慧化社區典範。

建設局長黃玉霖表示，民生汙水在水湳水資源回收中心處理後，80%可成為再生水，並利用中水管網幹管，提供全區建築、公共設施及綠地使用，更能解決旱期社區無水之苦；預估每年可省水525萬噸、5000萬元水費。

黃玉霖指出，佈建中水管網至水湳經貿園區全區，像是為其打造完整血管，園區內有自來水系統及中水系統2種，自來水系統為動脈，中水系統為靜脈，水源從心臟「水湳水資源回收中心」匯流再延伸至全區。

而「中水道社區系統管網延伸工程」就是將園區內住戶端或建案裡的民生汙水，轉換成再生水，利用中水系統管線自動化輸送到全區8大公有建築、住宅、商業及文教區，作為沖廁水源及綠帶澆灌使用。

黃玉霖也進一步說明，佈建中水系統管網延伸工程，可解決因埋管造成的道路重複挖掘問題，更可以讓民生汙水回收處理再利用，落實水湳經貿園區「智慧、創新、低碳」的理念。

此外，近年來氣候極端旱澇不均，中水系統管網延伸工程可有效利用水資源，為環保地球永續發展，讓水資源規畫運用效益加倍。

建設局已將全區中水道管網延伸工程，納入區段徵收工程第8標辦理，目前正辦理工程招標作業程序，將接續目前已建置的3公里公共管道主幹管，打造總長約7.8公里的「中水道社區系統」， 市府預估所需工程經費約1.38億元，預計今年6月啟動，工期6個月，若期程順利，可望於今年底竣工。

(中時)