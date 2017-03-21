水湳中水道社區系統 年底竣工
為配合水湳經貿園區「中水道社區系統」建置工程，市府建設局6月將進一步延伸佈建全區中水道工程管網，預計今年底完工，若期程順利，可望於今年底竣工，成為全國首座二次元水道系統再生利用的智慧化社區典範。
建設局長黃玉霖表示，民生汙水在水湳水資源回收中心處理後，80%可成為再生水，並利用中水管網幹管，提供全區建築、公共設施及綠地使用，更能解決旱期社區無水之苦；預估每年可省水525萬噸、5000萬元水費。
黃玉霖指出，佈建中水管網至水湳經貿園區全區，像是為其打造完整血管，園區內有自來水系統及中水系統2種，自來水系統為動脈，中水系統為靜脈，水源從心臟「水湳水資源回收中心」匯流再延伸至全區。
而「中水道社區系統管網延伸工程」就是將園區內住戶端或建案裡的民生汙水，轉換成再生水，利用中水系統管線自動化輸送到全區8大公有建築、住宅、商業及文教區，作為沖廁水源及綠帶澆灌使用。
黃玉霖也進一步說明，佈建中水系統管網延伸工程，可解決因埋管造成的道路重複挖掘問題，更可以讓民生汙水回收處理再利用，落實水湳經貿園區「智慧、創新、低碳」的理念。
此外，近年來氣候極端旱澇不均，中水系統管網延伸工程可有效利用水資源，為環保地球永續發展，讓水資源規畫運用效益加倍。
建設局已將全區中水道管網延伸工程，納入區段徵收工程第8標辦理，目前正辦理工程招標作業程序，將接續目前已建置的3公里公共管道主幹管，打造總長約7.8公里的「中水道社區系統」， 市府預估所需工程經費約1.38億元，預計今年6月啟動，工期6個月，若期程順利，可望於今年底竣工。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。