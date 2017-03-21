金門查獲「失身酒」一杯下肚任人擺佈

只要1杯下肚，就可能被撿屍的「失身酒」四洛克水果味雞尾酒。（金門岸巡總隊提供）

「失身酒」的酒精成分雖然僅有12％，但後勁卻十分驚人。（金門岸巡總隊提供）

金門在料羅碼頭查獲10款「失身酒」287罐和安非他命、吸食器等違禁品。（高雄港務警察總隊金門港中隊提供）

金門查獲的「失身酒」送驗均含有俗稱「神仙水」或「迷姦水」的成分。（高雄港務警察總隊金門港中隊提供）

在夜店只要1杯下肚，就可能被撿屍的「失身酒」四洛克水果味雞尾酒，竟從金門「小三通」走私上岸，再中轉赴台牟利。金門地檢署專案小組去年10月查獲287罐，經送驗確認迷姦成分和調查追蹤後，昨在尚義機場將準備潛逃台灣的林姓主嫌拘提到案。

由美國「Phusion Projects」公司生產，11年前上市的「Four Loko」，酒精成分雖然僅有12％，但其中還含有咖啡因、牛磺酸、瓜拉納等成分，特別是瓜拉納是1種常作為興奮劑的巴西植物，因為味道香甜容易入口，喝起來像水果酒，掩蓋它的強力後勁。一不小心喝多了，就醉得不省人事，出現失憶、脫序行為和任人擺佈，同時腦中一片空白，呈現記憶斷片狀態，因此又有「失身酒」和「斷片酒」之稱。

台灣並未核准四洛克雞尾酒上市，但網路卻充斥著各種詢問和販賣訊息，近期更在香港、大陸暴紅，不肖分子見有利可圖，就利用兩岸「小三通」夾帶及貨輪走私上岸，流入夜店和酒店，淪為灌醉女性再撿屍的犯罪工具。

金門地檢署檢察長徐錫祥召集警方、福建省調查處、海巡署、憲兵及海關等單位成立專案小組，去年10月間在料羅碼頭查獲287罐，這也是國內迄今查獲最大宗的雞尾酒毒品走私案。但利用大陸船隻走私上岸的林姓主嫌，當時並未同時落網，僅查獲受雇開車載貨，並不知情的李姓、陳姓友人。

專案小組除將這批共有10種款式的「失身酒」，分別採樣送請高雄市凱旋醫院檢驗毒品成分，確認均含有俗稱「神仙水」或「迷姦水」的第2級毒品「伽瑪羥基丁酸（GHB）」成分外，並由檢察官康惠龍、張漢森指揮追查，昨在尚義機場將準備搭機赴高雄藏匿的林姓主嫌拘提到案。

專案小組並在他的小金門上林路住處搜出安非他命（毛重）3公克、安非他命吸食器1組和起獲行動電話、帳冊、武士刀、模型槍及57制式子彈2顆等證物與違禁品，全案依涉嫌違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例移送偵辦，並向法院聲請羈押獲准。

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(中時)