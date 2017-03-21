前民進黨黨工大陸失蹤 海基會：陸稱並未逮補拘留

前民進黨黨工、非政府組織員工李明哲傳19日從澳門入境大陸後失去聯繫，海基會經查後確定李明哲當天已入境大陸，但未入住在廣州預訂的飯店，大陸公安部門也回覆稱李明哲並沒有被當地公安逮補拘留紀錄。目前海基會已發函海協會尋求協助，並依兩岸司法互助協議透過刑警局和大陸公安部門管道尋求協助。

海基會發言人李麗珍21日表示，李明哲19日經過澳門進入珠海，但當天未入住廣州的飯店，家人當晚九時撥打海基會緊急服務專線尋求協助；海基會第二天透過陸委會駐澳門事務處和澳門警方聯絡，確認19日接近中午李明哲離開澳門入境珠海，但未入住預定的廣州飯店。

李麗珍指出，確認李入境大陸後，海基會發函海協會協助了解，並透過現有管道包括當地台辦、公安以及台商協會尋求協助；目前大陸珠海公安部門回覆稱，李明哲確實入境大陸，但並沒有被公安逮補或拘留。

李麗珍表示，若有我國人在大陸被限制人身自由，按照兩岸共打及司法互助應通報台灣，內政部警政署刑警局也表示未接獲對岸部門通報；目前刑警局也透過管道向大陸公安部門持續了解協尋。

海基會稱目前會與大陸方面以及家人持續保持聯繫；李明哲現為文山區社區大學員工，家人表示他並非因從事公務原因入境大陸，有媒體稱李明哲此次赴陸，是攜帶罹患重病的岳母病歷資料到廣東求醫。

(旺報)