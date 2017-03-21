台北榮總新竹分院大樓暨健檢中心 今日重新開張
已年高61歲的台北榮總新竹分院老建物，日前展開修繕，21日剪綵後正式重新開張，院長彭家勛表示，新院硬體讓醫院變得更友善、更明亮，除擴增門診間數及數位化就診報到系統外，健檢中心亦全面大改造，相信更可促進大新竹地區醫療服務與品質的提升。
彭家勛表示，預防勝於治療，該院除提供一般的健康檢查服務外，另提供公務人員健康檢查、系統性高階健康檢查、御守元氣健康檢查、婚前健康檢查、御守健康檢查等健康檢查項目，為守護大新竹鄉親的健康而努力。
除改善門診診間及健檢中心等環境結構外，也引進高階儀器包括腦波儀、核子醫學檢查儀等醫療設備，同時添購了新穎高階128切電腦斷層、超音波儀器、牙科數位化全口X光機儀器及各式手術器材、綜合式全數位化新型電生理功能檢查儀、數位式X光機，未來將再添設1.5T磁振掃瞄儀等重要設備，使醫療服務更趨近完整，以提升服務品質及量能，將健檢中心的服務全面化。
此外，台北榮總新竹分院目前除服務的醫師外，今年下半年度，將有9大科別的醫師加入新竹分院的醫療陣容，讓醫療服務科別更完整。
(中時)
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