張景森「夾腳拖列正式服裝」 陳芳明：從蔡英文做起
夾腳拖何辜？意外成為新聞的風暴焦點！客委會主委李永得遭攔檢查事件，使得政務委員張景森的倡議再度引起關注。政大台文所教授陳芳明今(21)表示，雙手贊成張景森的「夾腳拖列正式服裝」，且建議由蔡英文總統做起。
陳芳明po文說，到今天整個民進黨執政的方向是什麼？他等了快一年，還不知道真正的答案。他贊賞張景森是最務實的官員，似乎可以作為綠色執政的指標。
陳芳明還批評，政院公布的前瞻計畫說不清楚，如果林全貴為閣揆都一直說不清楚，那民眾如何能了解。陳芳明建議總統蔡英文，先從最簡單的腳夾拖做起。
根據聯合報報導，其實李永得遭攔檢查後，張景森在臉書上也出聲了，他說，承認「夾腳拖」是台灣的正式服裝，真是刻不容緩！但現在該則po文已刪除。
在接任政務委員前，張景森就喜歡在臉書上表達個人理念，他曾說，希望能將夾腳拖、短褲定為正式的服裝，允許公開場合穿著出席。去年國慶日他穿夾腳拖慢跑10公里，並稱夾腳拖穿襪子這種穿法現在很潮呢！
(中時電子報)
文章來源：陳芳明臉書
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