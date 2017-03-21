東京櫻花開了！日本氣象廳報花況 較往年提早5天

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我要評比

晴空塔櫻花上月底悄然開花，與高聳晴空塔映出絕美春景。(圖/東京スカイツリー / Tokyo Skytree)

2017weathernews櫻開花預測

日本櫻花季登場！日本氣象廳今日宣布，全國首批櫻花已於東京綻放，其中一處開花觀測點有5朵櫻花綻開，預計月底前西日本、東海、關東等地可望迎來櫻花盛開花訊。

今日日本氣象廳於櫻花關測點的東京靖國神社，觀測到染井吉野櫻樹全開出5朵櫻花，正式宣布日本全國最早櫻花綻開，而今年開花日期也較往年提早5天。

根據日本櫻花預報Weathermap最新3月20日發表的開花預測，東京於3月21日開花，名古屋將於3月29日開花，大阪於4月2日開花，札幌於5月1日開花。

(中時電子報)